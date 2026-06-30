राम चरण की 'पेड्डी' अब बॉक्स ऑफिस पर हुई धड़ाम, 26वें दिन महज कमाए इतने करोड़ मनोरंजन Jun 30, 2026

राम चरण की स्पोर्ट्स-एक्शन ड्रामा फिल्म 'पेड्डी' ने पहले हफ्ते में तो जबरदस्त कमाई की थी, लेकिन अब बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई में भारी गिरावट देखी जा रही है।

पहले हफ्ते के बाद से फिल्म की रोज की कमाई तेजी से गिर रही है। सोमवार को फिल्म ने 38 लाख रुपये से भी कम की कमाई की, जो अब तक की सबसे कम रही।

फिल्म की कुल कमाई भारत में 240.48 करोड़ और दुनिया भर में 336.85 करोड़ रुपये हो गई है। हालांकि, इसकी ज्यादातर कमाई शुरुआती दौर में ही हुई थी।