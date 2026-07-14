राम चरण-उपासना का 5 एकड़ का सपनों का आशियाना हुआ तैयार, जल्द ही होगा गृहप्रवेश

यह फार्महाउस सिर्फ सुंदरता ही नहीं, बल्कि सुविधाओं के लिए भी खास है। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी योजना बनाई गई है और इसके इंटीरियर को आमिर और हामिदा शर्मा ने डिजाइन किया है, ताकि यह मॉडर्न होने के साथ-साथ बेहद आरामदायक भी लगे।

प्राइवेसी को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है, इसीलिए इसके लेआउट से लेकर इस्तेमाल होने वाले हर सामान तक, हर बारीकी पर खास ध्यान दिया गया है।

यह कपल एक ऐसी जगह चाहता था, जहां वे परिवार के साथ खुशनुमा पल बिता सकें और अकेले में सुकून भी महसूस कर सकें।