राम चरण-जाह्नवी कपूर आ रहे भोपाल, 'पेड्डी' के भव्य इवेंट में फिल्म के सितारे करेंगे धमाका

पैन-इंडिया रिलीज की बड़ी तैयारी

निर्देशक बुची बाबू सना का मानना है कि यह भोपाल की सबसे बड़े सुरम्य धमाकाें में से एक होगा। उन्हें लगता है कि देशभर के दर्शकों तक पहुंचने का यह सबसे बढ़िया जरिया है। उनका मानना है कि यह इवेंट 'पेड्डी' की पैन-इंडिया रिलीज के लिए लोगों में काफी जोश और उत्साह पैदा करेगा। फिल्म के टीजर और गानों ने तो इंटरनेट पर पहले से ही काफी चर्चा बटोर ली है।