राम चरण-जाह्नवी कपूर आ रहे भोपाल, 'पेड्डी' के भव्य इवेंट में फिल्म के सितारे करेंगे धमाका
मनोरंजन
'पेड्डी' की पूरी टीम भोपाल में एक बड़ी म्यूजिकल नाइट की तैयारी में जुटी है। इस प्रोग्राम में फिल्म का एक खास गाना भी पेश किया जाएगा। फिल्म में राम चरण मुख्य भूमिका में हैं, और उनके साथ जाह्नवी कपूर, जगपति बाबू, शिवराजकुमार और दिव्यान्दु शर्मा भी अहम किरदारों में दिखेंगे। फिल्म के निर्माता से लेकर पूरी टीम तक, हर कोई इस मौके पर जश्न मनाने के लिए मौजूद रहेगा।
पैन-इंडिया रिलीज की बड़ी तैयारी
निर्देशक बुची बाबू सना का मानना है कि यह भोपाल की सबसे बड़े सुरम्य धमाकाें में से एक होगा। उन्हें लगता है कि देशभर के दर्शकों तक पहुंचने का यह सबसे बढ़िया जरिया है। उनका मानना है कि यह इवेंट 'पेड्डी' की पैन-इंडिया रिलीज के लिए लोगों में काफी जोश और उत्साह पैदा करेगा। फिल्म के टीजर और गानों ने तो इंटरनेट पर पहले से ही काफी चर्चा बटोर ली है।