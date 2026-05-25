दुनियाभर में छाने को तैयार राम चरण-जाह्नवी की फिल्म 'पेड्डी', 'हल्लालो' ने पहले ही किया सबको दीवाना
मनोरंजन
राम चरण और जाह्नवी कपूर की नई फिल्म 'पेड्डी' 4 जून 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। इस फिल्म का निर्देशन बुची बाबू सन्ना ने किया है, जिसमें श्रुति हासन एक स्पेशल गाने में दिखेंगी।
फिल्म की डबिंग पूरी हो चुकी है और अब इसके प्रिंट्स जल्द ही यूएस भेजे जाएंगे, जिससे फिल्म की रिलीज से जुड़ी सारी तैयारियां तय समय पर पूरी हो रही हैं।
'हल्लालो' गाना हुआ वायरल
फिल्म का नया गाना 'हल्लालो', जिसे ए आर रहमान ने संगीत दिया है, अपने दमदार फोल्क बीट्स और विजुअल्स की वजह से पहले ही वायरल हो चुका है।
इसमें राम चरण, श्रुति हासन और जाह्नवी कपूर की जबरदस्त केमिस्ट्री दिख रही है। प्रचार कार्यक्रम का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिससे 'पेड्डी' अपनी रिलीज से पहले ही खूब सुर्खियां बटोर रही है।