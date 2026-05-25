दुनियाभर में छाने को तैयार राम चरण-जाह्नवी की फिल्म 'पेड्डी', 'हल्लालो' ने पहले ही किया सबको दीवाना मनोरंजन May 25, 2026

राम चरण और जाह्नवी कपूर की नई फिल्म 'पेड्डी' 4 जून 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। इस फिल्म का निर्देशन बुची बाबू सन्ना ने किया है, जिसमें श्रुति हासन एक स्पेशल गाने में दिखेंगी।

फिल्म की डबिंग पूरी हो चुकी है और अब इसके प्रिंट्स जल्द ही यूएस भेजे जाएंगे, जिससे फिल्म की रिलीज से जुड़ी सारी तैयारियां तय समय पर पूरी हो रही हैं।