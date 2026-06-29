राखी सावंत की प्रतिक्रिया ने खींचा लोगों का ध्यान

आकांक्षा चमोला के तलाक के खुलासे पर राखी सावंत ने दी प्रतिक्रिया, कह दिया 'झूठी'

लेखन ज्योति सिंह 10:16 am Jun 29, 202610:16 am

क्या है खबर?

रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' के पहले एपिसोड ने 27 जून को नेटफ्लिक्स पर दस्तक दी। फैंस उस वक्त हैरान रह गए जब शो में प्रतियोगी बनकर आईं अभिनेत्री आकांक्षा चमोला ने खुलासा किया कि वह और उनके पति गौरव खन्ना एक-दूसरे से तलाक लेने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस खुलासे पर आश्चर्य व्यक्त किया, जबकि कुछ ने इसे महज पब्लिसिटी स्टंट बताया। इस बीच, राखी सावंत ने अपनी प्रतिक्रिया देकर हलचल मचा दी है।