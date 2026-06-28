आकांक्षा चमोला-गौरव खन्ना ले रहे तलाक

आकांक्षा चमोला-गौरव खन्ना की 10 साल पुरानी शादी टूटी, पहले अफवाह बताया; अब सच कबूला

लेखन नेहा शर्मा 11:39 am Jun 28, 202611:39 am

क्या है खबर?

सिर्फ 2 महीने पहले जिन खबरों को अफवाह बताकर खारिज कर दिया गया था, आज उन पर सच्चाई की मुहर लग गई है। 'अनुपमा' से लोकप्रिय हुए अभिनेता और 'बिग बॉस 19' के विजेता गौरव खन्ना व उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला आखिरकार अपनी शादी के 10 साल बाद अलग होने जा रहे हैं। खुद आकांक्षा ने रियलिटी शो 'लॉक अप' में अपने तलाक की खबरों पर मोहर लगाते हुए कहा कि दोनों 1 साल से अलग रह रहे हैं।