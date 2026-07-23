राखी सावंत ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भावुक अपील, जानें क्या बोलीं?
अभिनेत्री राखी सावंत ने एक भावुक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। दिल्ली में NEET 2026 पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने कथित तौर पर बल प्रयोग किया था, जिसके बाद उन्होंने यह अपील की।
यह प्रदर्शन 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने शुरू किया था और धीरे-धीरे यह काफी तनावपूर्ण हो गया।
राखी ने पुलिस की इस कार्रवाई को अंग्रेजों के राज जैसा बताया। उन्होंने सरकार से पूछा कि वह छात्रों के प्रति हमदर्दी क्यों नहीं दिखा रही है।
अभिनेता मांग रहे हैं NEET परीक्षा सुरक्षा
राखी लगातार घायल प्रदर्शनकारियों के वीडियो ऑनलाइन साझा कर रही हैं और जवाबदेही की मांग कर रही हैं। उनके इस कदम ने कई युवाओं पर गहरा असर डाला है।
अब कई और सेलिब्रिटीज और एक्टिविस्ट भी इस आंदोलन के साथ जुड़ गए हैं। वे सभी मिलकर सख्त परीक्षा सुरक्षा और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।
दिल्ली के बाहर भी अब विरोध प्रदर्शन फैल रहे हैं। इन झड़पों में घायल हुए छात्रों के लिए लोग इंसाफ मांग रहे हैं।