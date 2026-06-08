क्या 'कृष 4' के लिए ऋतिक रोशन ने की 500 करोड़ रुपये की मांग? पिता राकेश ने बताया सच

राकेश का खुलासा

राकेश ने समझाया कि बड़ी फिल्मों को बनाने में वक्त लगता है। ऋतिक के नए प्रोडक्शन हाउस के चलते 'कृष 4' के काम में थोड़ी धीमी रफ्तार आई है।

इन खबरों पर भी उन्होंने बात की कि यशराज फिल्म्स 'कृष 4' का बजट 350 करोड़ रुपये के अंदर रखना चाहता है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके, ऋतिक और निर्माता आदित्य चोपड़ा के बीच किसी तरह का कोई मतभेद या तनाव नहीं है। सभी मिलकर दर्शकों के लिए कुछ बेहद खास बनाने में जुटे हुए हैं।