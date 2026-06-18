राकेश बेदी ने घोला 'धुरंधर' में हास्य, फिल्म के बारे में बात करते हुए कही ये बात मनोरंजन Jun 18, 2026

अभिनेता राकेश बेदी ने 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी की पटकथा को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाया है। उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने इस फिल्म की पटकथा नहीं लिखी है।

अमृत रत्न 2026 समिट में राकेश ने मजाक में कहा, 'PMO में कोई ऐसा नहीं है, जो इस फिल्म की लाइनें लिख सके।'

राकेश ने बताया कि उन्होंने खुद फिल्म में काफी ह्यूमर डाला है। हालांकि, शुरुआत में निर्देशक आदित्य धर इस बात को लेकर हिचक रहे थे।

उनका मानना था कि कॉमिक राहत से जासूसी कहानी की गंभीरता कम हो जाएगी, लेकिन राकेश को लगा कि हास्य का पुट इसे और भी मजेदार बना देगा।