राकेश बेदी के नाम-छवि के गलत इस्तेमाल पर हाई कोर्ट सख्त, जानें क्या है पूरा मामला

जाने-माने अभिनेता राकेश बेदी, जिन्हें अपनी कॉमेडी भूमिकाओं और 'धुरंधर' फिल्मों में जमील जमाली के किरदार के लिए जाना जाता है, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी है।

वे चाहते हैं कि कोई भी उनकी इजाजत के बिना उनके नाम या उनकी तस्वीर का इस्तेमाल न करे। वे उन कलाकारों की बढ़ती सूची में शामिल हो गए हैं, जो अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कानूनी कदम उठा रहे हैं।

इस सूची में काजोल और अभिषेक बच्चन जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं।