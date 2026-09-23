राकेश बेदी के नाम-छवि के गलत इस्तेमाल पर हाई कोर्ट सख्त, जानें क्या है पूरा मामला
जाने-माने अभिनेता राकेश बेदी, जिन्हें अपनी कॉमेडी भूमिकाओं और 'धुरंधर' फिल्मों में जमील जमाली के किरदार के लिए जाना जाता है, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी है।
वे चाहते हैं कि कोई भी उनकी इजाजत के बिना उनके नाम या उनकी तस्वीर का इस्तेमाल न करे। वे उन कलाकारों की बढ़ती सूची में शामिल हो गए हैं, जो अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कानूनी कदम उठा रहे हैं।
इस सूची में काजोल और अभिषेक बच्चन जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट के 'पर्सनालिटी राइट्स' से जुड़े आदेश
अपनी 'पर्सनालिटी राइट्स' यानी व्यक्तिगत पहचान के अधिकारों को बचाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट अब सेलिब्रिटीज की पहली पसंद बन गया है।
इससे पहले तबु, युवराज सिंह और शशि थरूर जैसे कई बड़े नाम अपने नाम और तस्वीरों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अदालती आदेश ले चुके हैं।
ये मामले साफ दिखाते हैं कि अब भारत में पब्लिक फिगर्स के लिए अपनी पहचान पर ज्यादा कंट्रोल रखना कितना जरूरी हो गया है।