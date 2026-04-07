राजपाल यादव ने सौरभ द्विवेदी का समर्थन किया

राजपाल यादव बोले- सौरभ द्विवेदी मेरे छोटे भाई, कृपया उनकी आलोचना न करें

लेखन ज्योति सिंह 04:12 pm Apr 07, 202604:12 pm

क्या है खबर?

राजपाल यादव ने सोशल मीडिया पर जनता से आग्रह किया है कि वह सौरभ द्विवेदी की आलोचना न करें। उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि सौरभ उनके छोटे भाई जैसे हैं। वह उनसे प्यार करते हैं। कृपया उन्हें दुख न पहुंचाएं। दरअसल, मामला चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 से जुड़ा है, जिसका हिस्सा राजपाल बने थे। कार्यक्रम के दौरान, सौरभ ने अभिनता पर उनके वित्तीय कर्ज को लेकर तंज कसा था जिसके लिए वह लोगों के निशाने पर हैं।