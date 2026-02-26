राजपाल यादव से खफा हुए उनके प्रशंसक

राजपाल यादव से क्यों खफा हुए उनके प्रशंसक छात्र? अभिनेता बोले- जरूर मिलने आऊंगा

लेखन ज्योति सिंह 12:04 pm Feb 26, 202612:04 pm

क्या है खबर?

राजपाल यादव इस वक्त आगामी परियोजनओं में व्यस्त हैं। 9 करोड़ के कर्ज मामले में, 16 फरवरी को उन्हें तिहाड़ जेल से रिहाई मिली थी जिसके बाद उन्होंने अपने घर शाहजहांपुर का दौरा किया था। इस दौरान वह अपनी भतीजी की शादी में शामिल हुए थे, लेकिन अपने अन्य प्रशंसकों से मुलाकात नहीं कर सके। नतीजा यह हुआ कि उन प्रशंसक छात्रों ने अपनी निराशा व्यक्त की है, जिन्होंने अपने जेब खर्चे से अभिनेता को जेल में मदद भेजी थी।