राजपाल यादव रिहाई के बाद बोले- पूरा देश मेरे साथ, जवाब देने के लिए तैयार हूं

बयान

राजपाल यादव ने देश की जनता को समर्थन देने के लिए धन्यवाद कहा

ANI को दिए संक्षिप्त इंटरव्यू में, राजपाल ने कहा, "मैं कहना चाहूंगा कि मुझे 2027 में बॉलीवुड में 30 साल पूरे हो जाएंगे। पूरे देश का, दुनिया का बच्चा-बच्चा मेरे साथ रहा तभी तो मैं 200-250 फिल्में कर पाया। पूरे देश की जनता मेरे साथ थी। पिछले 10 साल में कोर्ट ने जहां-जहां आदेश दिए मैं वहां हाजिर रहा। आगे भी रहूंगा। अगर मेरे खिलाफ कोई आरोप हैं, तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद, हाई कोर्ट"