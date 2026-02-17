LOADING...
राजपाल यादव रिहाई के बाद बोले- पूरा देश मेरे साथ, जवाब देने के लिए तैयार हूं
लेखन ज्योति सिंह
Feb 17, 2026
07:26 pm
क्या है खबर?

चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। अपनी रिहाई की सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अभिनेता मीडियाकर्मियों के सामने आए और सार्वजनिक रूप से बयान दिया है। उन्होंने सबसे पहले अदालत को राहत देने के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद कहा कि अगर उनके कोई ऊपर है, तो वह उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

बयान

राजपाल यादव ने देश की जनता को समर्थन देने के लिए धन्यवाद कहा

ANI को दिए संक्षिप्त इंटरव्यू में, राजपाल ने कहा, "मैं कहना चाहूंगा कि मुझे 2027 में बॉलीवुड में 30 साल पूरे हो जाएंगे। पूरे देश का, दुनिया का बच्चा-बच्चा मेरे साथ रहा तभी तो मैं 200-250 फिल्में कर पाया। पूरे देश की जनता मेरे साथ थी। पिछले 10 साल में कोर्ट ने जहां-जहां आदेश दिए मैं वहां हाजिर रहा। आगे भी रहूंगा। अगर मेरे खिलाफ कोई आरोप हैं, तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद, हाई कोर्ट"

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो 

सुनवाई

18 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने 16 फरवरी को मामले की सुनवाई की थी। शिकायतकर्ता को 1.5 करोड़ रुपये जमा कराने के बाद राजपाल को अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि यह राहत उन्हें 18 फरवरी तक के लिए दी गई है। दरअसल, अभिनेता ने शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। बता दें, राजपाल ने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था। उनपर 9 करोड़ का कर्ज मामला चल रहा है।

