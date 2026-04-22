राजपाल यादव का पलटवार- 100 में से 80 फिल्में फ्लॉप होती हैं, क्या सब धोखाधड़ी है?

मशहूर अभिनेता राजपाल यादव ने साल 2018 में हुई अपनी जेल यात्रा और 5 करोड़ रुपये के कर्ज विवाद पर एक बार फिर खूलकर बात की है। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि वो पैसे न चुका पाने की वजह से जेल नहीं गए थे, बल्कि इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी। आखिर उस 5 करोड़ के विवाद ने कैसे उनके 17 करोड़ रुपये डुबो दिए, आइए जानें राजपाल ने क्या कुछ कहा।

सवाल ...जब राजपाल के कर्ज चुकाने की क्षमता पर उठे सवाल शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बातचीत की शुरुआत नवाजुद्दीन सिद्दीकी के उस बयान से हुई, जिसमें उन्होंने राजपाल को 'नेक दिल' इंसान बताया था, जो संघर्ष करने वाले अभिनेताओं के लिए हमेशा अपने घर के दरवाजे खुले रखते थे। राजपाल से वो सवाल पूछा गया, जो अक्सर लोग पूछते हैं कि इतने बड़े करियर और दर्जनों फिल्मों के बावजूद क्या उनके पास 5 करोड़ चुकाने की हिम्मत नहीं थी? फिर राजपाल ने बताया कि मामला केवल पैसों का नहीं था।

नुकसान 5 करोड़ के चक्कर में डूबे 17 करोड़ राजपाल ने आगे कहा कि अगर बात सिर्फ 5 करोड़ की होती तो ये साल 2012 में ही सुलझ गया होता। उनका दावा किया कि इस 5 करोड़ ने 17 करोड़ को डुबाने का काम किया है। राजपाल ने उस विवादास्पद फिल्म प्रोजेक्ट के बारे में खुलकर बात की, जो इस कानूनी और वित्तीय संकट की जड़ में था। उन्होंने खुलासा किया कि मामला बिगड़ने से पहले फिल्म का एक बड़ा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका था।

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दर्द "दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन फिल्म तो रिलीज होने देते" राजपाल बोले, "2 करोड़ पहले ही खर्च हो चुके थे... ये 22 करोड़ का प्रोजेक्ट बन गया था। उनका मानना है कि आपसी मतभेदों या दुश्मनी की वजह से फिल्म को रोकना गलत है।" राजपाल की मानें ताे एक बार जब पैसा और मेहनत लग जाती है तो फिल्म को दर्शकों के सामने लाना चाहिए ताकि उसकी सफलता या असफलता का फैसला बाजार कर सके। उनके मुताबिक, फिल्म का फैसला जनता (दर्शकों) को करने देना चाहिए।"

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दो टूक "100 में से 80 फिल्में फेल होती हैं, तो क्या सब धोखेबाज हैं? धोखाधड़ी के आरोपों पर राजपाल ने फिल्म इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई और कानून पर अपने भरोसे को लेकर बड़ी बात कही। वो बोले, "इंडस्ट्री में 100 फिल्मों में से 20 चलती हैं और 80 फ्लॉप हो जाती हैं... अगर कोई फिल्म फेल हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई धोखाधड़ी की गई है।" उन्होंने न्याय प्रणाली पर विश्वास जताते हुए कहा, "ये लड़ाई मैंने शुरू नहीं की थी, लेकिन इसे खत्म मैं ही करूंगा।"