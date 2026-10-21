दलेर मेहंदी के समर्थन में उतरे राजपाल यादव

दलेर मेहंदी विवाद: राजपाल यादव बोले- कुर्सी आज है कल नहीं, लेकिन कला हमेशा ऊपर रहेगी

लेखन नेहा शर्मा 03:45 pm Oct 21, 202603:45 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा मंच पर दिग्गज गायक दलेर मेहंदी की खिंचाई किए जाने के बाद हिंदी और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार उनके समर्थन में उतर आए हैं। इसी कड़ी में अभिनेता राजपाल यादव ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर दलेर का खुलकर समर्थन किया और स्पष्ट किया कि वो इन दिनों स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इससे पहले कॉमेडियन कपिल शर्मा और अनुपम खेर ने खुलकर दिलेर मेहंदी का पक्ष लिया था।