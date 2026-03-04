राजपाल यादव ने वायरल खबरों को खारिज किया

राजपाल यादव ने कोर्ट में रोने वाली खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ये सब मनगढ़ंत कहानियां

लेखन ज्योति सिंह 05:24 pm Mar 04, 202605:24 pm

क्या है खबर?

तिहाड़ जेल से वापस आने के बाद राजपाल यादव सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। हालिया बातचीत के दौरान उन्होंने उन वायरल खबरों पर चुप्पी तोड़ी जिसमें कहा गया था कि आत्मसमर्पण करने के बाद वह कोर्ट में जज के सामने फूट-फूटकर रोए थे। अभिनेता ने इन अफवाहों को "काल्पनिक" और "पूरी तरह से मनगढ़ंत" बताते हुए स्पष्ट किया कि उनके कानूनी मामले वास्तविक हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ये सारी बातें फर्जी हैं।