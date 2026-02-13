राजपाल यादव कर चुके 2.5 करोड़ का भुगतान, वकील ने चेक बाउंस मामले में बताया

कर्ज

"राजपाल यादव ने आधा कर्ज चुका दिया"

राजपाल के वकील ने मीडिया से कहा कि 5 करोड़ के कर्ज में से 2.5 करोड़ चुकाए जा चुके हैं। कोर्ट में चल रही जमानत कार्यवाही में देरी का एक कारण विपक्षी पक्ष द्वारा उनके आवेदन पर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं था। उन्होंने बताया कि अभिनेता को जो भी वित्तीय सहायता मिल रही है, उसे वह कोर्ट में जमा करने को तैयार हैं। दरअसल, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राजपाल से कहा कि वह अपनी वादाखिलाफी से जेल गए हैं।