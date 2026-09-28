'प्रहार- द उज्ज्वल निकम स्टोरी' के ट्रेलर का खत्म होगा इंतजार, इस दिन होगा रिलीज

मैडॉक फिल्म्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें राजकुमार कहते हैं, "कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर में नहीं होतीं, वो हमारे दिल और दिमाग में रह जाती हैं। ऐसी एक तारीख है 26/11 वो तारीख, जो हमें हमेशा याद रहेगी।"

वह बताते हैं कि 'प्रहार- द उज्ज्वल निकम स्टोरी' का ट्रेलर 29 सितंबर को रिलीज हो रहा है।

फिल्म में जयदीप अहलावत और वामिका गब्बी भी मौजूद हैं। यह 16 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी।