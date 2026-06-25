'प्रहार' टीजर: 'उज्ज्वल निकम' बने राजकुमार राव, कसाब के खिलाफ लड़ने आए कानूनी लड़ाई

लेखन ज्योति सिंह 03:13 pm Jun 25, 202603:13 pm

क्या है खबर?

राजकुमार राव अपने करियर का सबसे अलग और चुनौतीपूर्ण किरदार लेकर दर्शकों के सामने आ चुके हैं। उनकी आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'प्रहार- द उज्ज्वल निकम स्टोरी' का दमदार टीजर जारी हो गया है। अविनाश अरुण द्वारा निर्देशित यह एक बायोग्राफिकल फिल्म है, जिसमें अभिनेता को भारत के जाने-माने वकील उज्ज्वल निकम के किरदार में नजर आए हैं। मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित 'प्रहार' में वामिका गब्बी और जयदीप अहलावत भी मौजूद हैं। टीजर के साथ रिलीज तारीख भी आ गई है।