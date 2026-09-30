उज्ज्वल निकम से पहले इन असली किरदारों में छा चुके राजकुमार राव, हर बार बदला अंदाज

अमेजन प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर मौजूद फिल्म 'ओमेर्टा' में राजकुमार ने खूंखार आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख का जटिल किरदार निभाया था।

हंसल मेहता के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्होंने एक क्रूर और नफरत से भरे दिमाग की मानसिकता को बेहद बारीकी से पर्दे पर उतारा।

इस चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए राजकुमार ने अपनी सौम्य छवि को तोड़ बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन किया। उनके डरावने अंदाज को दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराहा था।