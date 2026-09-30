उज्ज्वल निकम से पहले इन असली किरदारों में छा चुके राजकुमार राव, हर बार बदला अंदाज
क्या है खबर?
राजकुमार राव की फिल्म 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' चर्चा में है। फिल्म में वो मशहूर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की भूमिका निभाएंगे। हालांकि, रियल लाइफ किरदार निभाने का राजकुमार का ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी वो पर्दे पर अलग-अलग असली शख्सियतों का किरदार निभा चुके हैं। हर फिल्म में उन्होंने अपने लुक और अभिनय से इन किरदारों को अलग अंदाज में पर्दे पर पेश किया। एक नजर राजकुमार के ऐसे ही यादगार किरदारों पर।
#1
'शाहिद' (शाहिद आजमी)
राजकुमार के करियर में फिल्म 'शाहिद' एक मील का पत्थर साबित हुई। हंसल मेहता के निर्देशन में बनी ये बायोग्राफिकल ड्रामा मानवाधिकार वकील शाहिद आजमी की जिंदगी पर आधारित थी।
राजकुमार ने शाहिद के संघर्ष, न्याय के लिए उनकी लड़ाई और बेबाक अंदाज को पर्दे पर बेहद संजीदगी से निभाया। इसी शानदार प्रदर्शन के लिए राजकुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म मौजूद है।
#2
'बोस: डेड/अलाइव' (सुभाष चंद्र बोस)
वेब सीरीज 'बोस: डेड/अलाइव' में राजकुमार ने भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किरदार निभाया था।
इस ऐतिहासिक भूमिका के लिए उन्होंने न सिर्फ अपना वजन बढ़ाया और सिर मुंडवाया, बल्कि नेताजी की रौबदार शख्सियत और बुलंद आवाज को भी बेहद सटीकता से पकड़ा।
इस सीरीज में राजकुमार की दमदार संवाद अदायगी और बेबाक अंदाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया।
अमेजन प्राइम वीडियो, MX प्लेयर और जियो हॉटस्टार पर आप ये सीरीज देख सकते हैं।
#3
'ओमेर्टा' (उमर सईद शेख)
अमेजन प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर मौजूद फिल्म 'ओमेर्टा' में राजकुमार ने खूंखार आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख का जटिल किरदार निभाया था।
हंसल मेहता के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्होंने एक क्रूर और नफरत से भरे दिमाग की मानसिकता को बेहद बारीकी से पर्दे पर उतारा।
इस चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए राजकुमार ने अपनी सौम्य छवि को तोड़ बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन किया। उनके डरावने अंदाज को दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराहा था।
#4
'श्रीकांत' (श्रीकांत बोला)
'श्रीकांत' में राजकुमार ने जन्म से दृष्टिहीन उद्योगपति श्रीकांत बोला का किरदार निभाया था।
फिल्म में उनकी पढ़ाई से लेकर बोलैंट इंडस्ट्रीज खड़ी करने तक के संघर्ष को दिखाया गया। बिना किसी बनावटीपन के एक दृष्टिहीन व्यक्ति की शारीरिक भाषा, आंखों की भाव-भंगिमाओं और उनके भीतर के अटूट आत्मविश्वास को उन्होंने जिस बारीकी से जिया, उसने हर किसी को भावुक कर दिया। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था।
ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।