राजकुमार राव की 'प्रहार' पर फिदा हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राजकुमार राव की 'प्रहार' पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लुटाया प्यार, 'छावा' से कर दी तुलना

लेखन नेहा शर्मा 09:44 am Sep 30, 202609:44 am

क्या है खबर?

अभिनेता राजकुमार राव अपनी आगामी फिल्म 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' के जरिए देश के चर्चित वकील उज्ज्वल निकम की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने के लिए तैयार हैं। मंगलवार को मुंबई के ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) में एक भव्य समारोह के दौरान निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर जारी किया। इस खास अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे, जिन्होंने फिल्म की पूरी टीम और राजकुमार के अभिनय की जमकर सराहना की।