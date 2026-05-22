राजकुमार राव फिल्म 'रफ्तार' से कर रहे वापसी, जानें कब होगी रिलीज? मनोरंजन May 22, 2026

राजकुमार राव अपनी नई फिल्म 'रफ्तार' के साथ वापसी कर रहे हैं। यह फिल्म इस दशहरा वीकेंड पर सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है।

आदित्य निमबालकर ने इसे डायरेक्ट किया है और पत्रालेखा के प्रोडक्शन हाउस 'कंपा फिल्म' ने इसे प्रोड्यूस किया है।

यह फिल्म भारत के एड-टेक यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया को दिखाती है।

इसमें बताया गया है कि बड़े सपनों के पीछे भागने से रिश्तों और मानवीय मूल्यों पर कैसे असर पड़ता है। इस फिल्म में राजकुमार के साथ कीर्ति सुरेश भी मुख्य भूमिका में हैं।