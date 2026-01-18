राजकुमार राव-पत्रलेखा ने दिखाई अपनी नन्हीं परी की पहली झलक, नाम सुनकर खुश हो गए फैंस

राजकुमार राव और पत्रलेखा माता-पिता बन गए हैं और फिलहाल अपनी नन्हीं परी के साथ जिंदगी के इस खूबसूरत सफर का आनंद ले रहे हैं। राजकुमार और पत्रलेखा ने अब सोशल मीडिया पर अपनी नन्हीं परी की पहली झलक भी साझा कर दी है। सिर्फ फोटो ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी लाडली का नाम भी जगजाहिर कर दिया है। राजकुमार और पत्रलेखा ने अपनी बेटी को बेहद प्यारा नाम दिया है, जो भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ा है।

नाम राजकुमार-पत्रलेखा ने बेटी का नाम रखा पार्वती पॉल राव राजकुमार-पत्रलेखा ने अपनी बेटी का नाम पार्वती पॉल राव रखा है। ये नाम जितना सुंदर है, उतना ही अर्थपूर्ण भी है। इसमें राजकुमार के उपनाम 'राव' और पत्रलेखा के उपनाम 'पॉल' को जोड़कर भारतीय परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम पेश किया गया है। बेटी का नाम 'पार्वती' रखकर राजकुमार और पत्रलेखा ने अपनी जड़ों और भारतीय संस्कृति के प्रति अपने लगाव को दर्शाया है, जिसके बाद हर कोई नन्हीं पार्वती के लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहा है।

आशीर्वाद नन्हीं पार्वती पर सितारों ने लुटाया प्यार राजकुमार और पत्रलेखा ने इंस्टाग्राम पर एक संयुक्त पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की पहली झलक दिखाई। एक बेहद भावुक संदेश के साथ उन्होंने लिखा, 'जुड़े हुए हाथ और भरे हुए दिल के साथ हम अपने सबसे बड़े आशीर्वाद से आपका परिचय करा रहे हैं...पार्वती पॉल राव। राजकुमार-पत्रलेखा के इस पोस्ट पर आयुष्मान खुराना से लेकर कृति सैनन, भूमि पेडनेकर और अन्य फिल्मी सितारों ने नन्हीं पार्वती पर जमकर प्यार लुटाया है।

Advertisement

Advertisement

खुशी 'पार्वती' नाम सुनकर गदगद हुए फैंस जैसे ही राजकुमार और पत्रलेखा ने अपनी बेटी के नाम 'पार्वती पॉल राव' का खुलासा किया, सोशल मीडिया पर खुशी की लहर दौड़ गई। एक फैन ने लिखा, 'इतने सालों बाद बॉलीवुड में कोई इतना प्यारा और पारंपरिक नाम सुनने को मिला है।' एक कमेंट है, 'माता पार्वती का आशीर्वाद नन्हीं परी पर हमेशा बना रहे।' फैंस न केवल नाम, बल्कि दोनों के सरनेम (पॉल और राव) को जोड़ने के फैसले की भी सराहना कर रहे हैं।