सौरव गांगुली की बायोपिक की शूटिंग शुरू, 'दादा' बनकर नजर आएंगे राजकुमार राव

'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' में होंगे ये सितारे

फिल्म यूनिट 15 दिनों तक सौरव के जीवन से जुड़ी कई अहम और खास जगहों पर शूटिंग करेगी। इनमें बेहला, ईडन गार्डन्स, आर्यन क्लब और ईस्ट बंगाल क्लब जैसे नाम शामिल हैं।

फिल्म में तान्या मणिक्तला सौरव की पत्नी डोना गांगुली की भूमिका में दिखेंगी, वहीं शाश्वत चटर्जी सौरव के पिता चंडी गांगुली का किरदार निभाएंगे।

इसके अलावा, सौरव और डोना के बीच के प्यार को दिखाते हुए एक खास म्यूजिकल सीक्वेंस भी होगा। इसका संगीत मशहूर संगीतकार प्रीतम देंगे।