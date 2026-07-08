IMDb पर इन क्रिकेट बायोपिक फिल्मों का है कब्जा

'दादा' की चर्चा के बीच जानिए किस क्रिकेटर की फिल्म को मिली सबसे धांसू IMDb रेटिंग

लेखन नेहा शर्मा 08:26 pm Jul 08, 202608:26 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल और आक्रामक कप्तानों में से एक सौरव गांगुली का सफरनामा जल्द ही बड़े पर्दे पर दिखाई देगा। 'दादा' की इस बायोपिक को लेकर प्रशंसकों के बीच जबरदस्त उत्साह है। राजकुमार राव अभिनीत इस फिल्म का पहला पोस्टर खूब सुर्खियों में है। वैसे क्रिकेट और बॉलीवुड का नाता पुराना है। इससे पहले भी कई बड़े क्रिकेटराें के जीवन पर फिल्में बन चुकी हैं। आइए जानें IMDb पर किन फिल्मों को सबसे ज्यादा रेटिंग मिली।