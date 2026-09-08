राजकुमार संतोषी का भावुक कबूलनामा, बोले- 'धरम जी संग काम न कर पाने पर आज भी रोता हूं'

उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, "मैं कभी-कभी बहुत रोता हूं, मैंने धरम जी के साथ काम करने का मौका कैसे छोड़ दिया? इतने करीब होने के बाद भी, मैं उनके साथ कोई फिल्म क्यों नहीं बना सका?"

उनके ये शब्द धर्मेंद्र जी के प्रति उनके गहरे सम्मान और अफसोस को दिखाते हैं। धर्मेंद्र का पिछले साल 89 साल की उम्र में निधन हो गया था, लेकिन उनकी विरासत आज भी कायम है।

राजकुमार की हालिया रिलीज हुई फिल्म 'बंटवारा 1947' में सनी देओल (जो धर्मेंद्र के बड़े बेटे हैं), प्रीति जिंटा और शबाना आजमी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

यह फिल्म भारत के विभाजन की मार्मिक कहानी को दमदार तरीके से पर्दे पर लेकर आती है।