राजकुमार संतोषी का भावुक कबूलनामा, बोले- 'धरम जी संग काम न कर पाने पर आज भी रोता हूं'
निर्देशक राजकुमार संतोषी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें इस बात का गहरा अफसोस है कि वे कभी दिवंगत दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के साथ काम नहीं कर पाए।
उन्होंने धर्मेंद्र को "हर दौर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता" और "एक बेहतरीन इंसान" कहा। राजकुमार अक्सर धर्मेंद्र की इस बात से प्रभावित रहते थे कि कैसे उन्होंने अपनी क्लासिक फिल्मों से ही दर्शकों के दिलों पर राज किया और उनका काम ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी।
'बंटवारा 1947' में नजर आए थे ये सितारे
उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, "मैं कभी-कभी बहुत रोता हूं, मैंने धरम जी के साथ काम करने का मौका कैसे छोड़ दिया? इतने करीब होने के बाद भी, मैं उनके साथ कोई फिल्म क्यों नहीं बना सका?"
उनके ये शब्द धर्मेंद्र जी के प्रति उनके गहरे सम्मान और अफसोस को दिखाते हैं। धर्मेंद्र का पिछले साल 89 साल की उम्र में निधन हो गया था, लेकिन उनकी विरासत आज भी कायम है।
राजकुमार की हालिया रिलीज हुई फिल्म 'बंटवारा 1947' में सनी देओल (जो धर्मेंद्र के बड़े बेटे हैं), प्रीति जिंटा और शबाना आजमी मुख्य भूमिकाओं में हैं।
यह फिल्म भारत के विभाजन की मार्मिक कहानी को दमदार तरीके से पर्दे पर लेकर आती है।