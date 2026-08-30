'बंटवारा 1947' के बाद फिर साथ आए सनी देओल और राजकुमार संतोषी, ला रहे 'घातक घुस के मारेगा'

फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी ने बताया कि सनी देओल के साथ उनकी फिल्म 'घातक घुस के मारेगा' पर काम चल रहा है और जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। ये एक जबरदस्त एक्शन और ड्रामा वाली फिल्म होगी। इसमें सनी देओल अपनी 1996 की सुपर-हिट फिल्म 'घातक' वाले अंदाज और दमदार किरदार में नजर आएंगे।

हालांकि, संतोषी ने साफ किया कि ये 'घातक' का सीक्वल यानी दूसरा भाग नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई कहानी है, जिसमें भरपूर एक्शन, डायलॉग और भावनाएं होंगी। हाल ही में रिलीज हुई 'बंटवारा 1947' के बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की साथ में ये अगली फिल्म होगी।