'बंटवारा 1947' के बाद फिर साथ आए सनी देओल और राजकुमार संतोषी, ला रहे 'घातक घुस के मारेगा'
फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी ने बताया कि सनी देओल के साथ उनकी फिल्म 'घातक घुस के मारेगा' पर काम चल रहा है और जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। ये एक जबरदस्त एक्शन और ड्रामा वाली फिल्म होगी। इसमें सनी देओल अपनी 1996 की सुपर-हिट फिल्म 'घातक' वाले अंदाज और दमदार किरदार में नजर आएंगे।
हालांकि, संतोषी ने साफ किया कि ये 'घातक' का सीक्वल यानी दूसरा भाग नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई कहानी है, जिसमें भरपूर एक्शन, डायलॉग और भावनाएं होंगी। हाल ही में रिलीज हुई 'बंटवारा 1947' के बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की साथ में ये अगली फिल्म होगी।
सनी के साथ इन फिल्मों पर भी काम कर रहे संतोषी
राजकुमार संतोषी सनी देओल के साथ कई नई फिल्में ला रहे हैं। इनमें एक एक्शन-ड्रामा फिल्म है, जिसमें सनी अमेरिका में रहने वाले एक सिख के रोल में दिखेंगे, वहीं दूसरी फिल्म 'अदा अपनी अपनी' होगी, जो 'अंदाज अपना अपना' जैसी कॉमेडी होगी।
जब संतोषी से 'जाट 2' का निर्देशन करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं सीक्वल बनाने में यकीन नहीं रखता।" वो सीक्वल के बजाय नई और ओरिजिनल कहानियां बनाना पसंद करते हैं।