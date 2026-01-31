'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच एक और ब्लॉकबस्टर सीक्वल की तैयारी, राजकुमार संतोषी पहुंचे मनाली

बॉलीवुड के 'असली एक्शन किंग' सनी देओल का जलवा इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर सर चढ़कर बोल रहा है। एक तरफ जहां उनकी वॉर ड्रामा ' बॉर्डर 2 ' सिनेमाघरों में नोटों की बारिश कर रही है और सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सनी पाजी की एक और कालजयी फिल्म के सीक्वल की सुगबुगाहट तेज हो गई है।

रिपोर्ट मनाली में 'घातक 2' की तैयारी बाॅलीवुड हंगामा के मुताबिक, मशहूर निर्देशक राजकुमार संतोषी, सनी को 'घातक 2' की कहानी सुनाने के लिए खासतौर पर मनाली पहुंच चुके हैं। जहां 'बॉर्डर 2' का शोर अभी थमा भी नहीं, वहीं 'घातक 2' की तैयारी ने सनी के प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया है। फैंस जानते हैं कि संतोषी और सनी की जोड़ी हमेशा धमाका करती आई है। अब मनाली की वादियों में पक रही 'घातक 2' की खिचड़ी एक नए धमाके की ओर इशारा कर रही है।

स्क्रिप्ट 'घातक 2' का आइडिया सुनते ही राजी हुए सनी निर्देशक के हाथ एक ऐसा जबरदस्त आइडिया लगा है, जो उन्हें 'घातक 2' के लिए एकदम सटीक लग रहा है। जैसे ही उन्होंने इस बारे में सनी को बताया, सनी ने इसमें गहरी दिलचस्पी दिखाई और तुरंत उन्हें मनाली आने का न्योता दे दिया। इसी सिलसिले में निर्देशक हिमालय की खूबसूरत वादियों के लिए रवाना हो गए हैं। अब उनके बीच स्क्रिप्ट पर विस्तार से चर्चा होगी और सब ठीक रहा तो सनी का खूंखार अंदाज फिर पर्दे पर लौटेगा।

री-रिलीज पिछले साल दूसरी बार सिनेमाघरों में आई थी 'घातक' 'घातक' बॉलीवुड की सबसे यादगार एक्शन फिल्मों में से एक मानी जाती है। ये फिल्म मूल रूप से 15 नवंबर, 1996 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग 26.48 करोड़ रुपये कमाकर 'ब्लॉकबस्टर' साबित हुई थी। अपनी पहली रिलीज के करीब 29 साल बाद 'घातक' की लोकप्रियता को देखते हुए इसे एक बार फिर 21 मार्च, 2025 को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था।

