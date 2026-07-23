सनी देओल की 'बंटवारा 1947' को CBFC ने दी हरी झंडी, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म?

इस फिल्म में लाहौर के एक मोहजिर परिवार की कहानी दिखाई गई है, जो बंटवारे के बाद एक हिंदू घर में आकर रहने लगते हैं। हालांकि, उस घर का बुजुर्ग हिंदू मालिक अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं होता। सनी देओल के साथ शबाना आजमी एक अहम भूमिका में दिखेंगी, वहीं प्रीति जिंटा, करण देओल और अली फ़जल भी खास किरदारों में नज़र आएंगे। फिल्म का संगीत भी बेहद खास है, जिसे ए आर रहमान ने जावेद अख्तर के साथ मिलकर तैयार किया है। 'कहाँ चले गए हो राम' जैसे गाने इसमें सुनने को मिलेंगे। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म के पीछे कई बड़े नाम जुड़े हैं।