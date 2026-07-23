राजकुमार राव के 'दबाव' वाले बयान पर बवाल, क्यों हटाना पड़ा ये कमेंट?
अभिनेता राजकुमार राव इन दिनों चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक टिप्पणी की, जिसे बाद में हटा लिया गया और इसी वजह से सोशल मीडिया पर काफी बातें हो रही हैं।
दरअसल, राजकुमार साल 2025 में आए 'मोदी है तो मुमकिन है' गाने में कई दूसरे बॉलीवुड सितारों के साथ नजर आए थे।
जब एक यूजर ने इस गाने में उनकी मौजूदगी पर सवाल उठाया, तो राजकुमार ने जवाब में लिखा, 'एक गाना मेरी पहचान नहीं बता सकता।'
उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कुछ 'दबाव' महसूस हो रहा है, लेकिन इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी।
उनके इस कमेंट के स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो गए, जिसके बाद लोगों के बीच तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं।
NEET-UG लीक पर राजकुमार ने की सहानुभूति की अपील
यह सारी बातें तब सामने आईं जब कुछ समय पहले ही राजकुमार ने दिल्ली में NEET-UG परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का खुलकर समर्थन किया था।
उन्होंने कहा था कि सच्चा बदलाव हिंसा से नहीं, बल्कि बातचीत और समझदारी से आता है। अभिनेता ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'असली और लंबे समय तक चलने वाला बदलाव बातचीत के जरिए ही बनता है।'
राजकुमार के अलावा, सलमान खान और नसीरुद्दीन शाह जैसे कई और सितारों ने भी इन छात्रों के हक में अपनी बात रखी है।