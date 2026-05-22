राजकुमार राव ने फिल्म 'रफ्तार' की रिलीज तारीख का किया ऐलान

राजकुमार राव ने 'दशहरा' पर जमाया कब्जा, 'रफ्तार' से करने आएंगे बड़ा धमाका

लेखन ज्योति सिंह 07:17 pm May 22, 202607:17 pm

क्या है खबर?

राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश की फिल्म 'रफ्तार' लंबे समय से लोगों का ध्यान खींचती आई है। यह अभिनेता के लिए खास है, क्योंकि इसका निर्माण उनकी पत्नी पत्रलेखा ने कम्पा फिल्म्स के बैनर तले किया है। निर्देशन की कमान आदित्य निम्बालकर ने संभाली है, जिन्हें 'सेक्टर 36' (2024) के लिए जाना जाता है। कहानी और पटकथा का काम रोहन नरूला ने किया है। ताजा अपडेट है कि फिल्म की रिलीज तारीख आधिकारिक तौर पर तय हो गई है।