'प्रीतम एंड पेड्रो' को लेकर आया ये अपडेट

सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' का कोरियन रीमेक बनाने की तैयारी, निर्माताओं संग बातचीत जारी

लेखन ज्योति सिंह 04:25 pm Jul 29, 202604:25 pm

क्या है खबर?

निर्देशक राजकुमार हिरानी की सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' दर्शकों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरी। यह 1 जुलाई को जियोहाॅटस्टार पर रिलीज हुई थी, जिसमें अरशद वारसी और वीर हिरानी मुख्य किरदारों में हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, साइबर क्राइम पर आधारित इस सीरीज का कोरियन रीमेक बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि एक कोरियाई प्रोडक्शन कंपनी ने इस ड्रामा के अधिकार हासिल करने के लिए निर्माताओं से संपर्क किया है।