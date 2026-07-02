राजकुमार हिरानी ने खोला रणबीर कपूर का राज, बोले- न VIP नखरे; ना मैनेजर का झंझट

खुलासा

"पूरी फिल्म बना ली पर रणबीर का मैनेजर कौन है, मैं ये नहीं जानता"

जूम से हिरानी सितारों के फालतू खर्चों पर बोले, "मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली रहा हूं। मुझे आज तक ऐसे ही कलाकार मिले हैं, जिनके साथ कोई फिजूलखर्ची या अलग से कोई तामझाम नहीं होता। मुझे अरशद वारसी, संजय दत्त, आमिर खान के साथ कभी स्टाफ के फालतू खर्चों की दिक्कत नहीं झेलनी पड़ी और रणबीर कपूर के साथ तो मैंने पूरी फिल्म 'संजू' बना डाली, लेकिन मुझे आज तक ये भी नहीं पता कि उनका मैनेजर कौन है।"