राजकुमार हिरानी ने '3 इडियट्स' के सीक्वल पर लगाई मुहर, जानिए क्या बोले?

राजकुमार के साथ-साथ आर माधवन और शरमन जोशी ने भी इस बात का इशारा दिया है कि उनके चहेते किरदार दोबारा पर्दे पर दिख सकते हैं, लेकिन राजकुमार ने एक बात साफ कर दी है कि वे अभी भी कहानी पर काम कर रहे हैं।

यह प्रोजेक्ट तभी आगे बढ़ेगा जब यह पहली फिल्म '3 इडियट्स' के ऊंचे स्तर को छू पाएगा। उन्होंने बताया, 'हम इस पर काम कर रहे हैं।'

वे अभिजात के साथ एक और कहानी पर भी काम कर रहे हैं, जिससे साफ है कि वे सीक्वल को बिल्कुल सही बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते।