राष्ट्रपति मुर्मू ने राजकुमार पेरियासामी को सम्मानित किया, 'अमरन' के लिए मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

फिल्म 'अमरन' मेजर मुकुंद वरदराजन की बायोपिक है, जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था।

शिवाकार्तिकेयन और साई पल्लवी अभिनीत यह फिल्म मेजर मुकुंद की जिंदगी, रिश्तों, सेना में उनकी सेवा और कश्मीर में उनके आखिरी मिशन की गहराई से पड़ताल करती है।

फिल्म की भावनात्मक कहानी कहने के तरीके को खूब सराहा गया है। साथ ही, जी वी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक निर्देशन का अवार्ड भी जीता है।

अगर आपको असल जिंदगी के नायकों और दमदार कहानियों में दिलचस्पी है, तो यह फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए।