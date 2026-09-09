राजकिरण को गिरफ्तारी का डर? 40 लाख एडवांस मामले में मद्रास हाई कोर्ट पहुंचे दिग्गज अभिनेता

सरवनन का दावा है कि प्रोड्यूसर्स काउंसिल की दखल के बाद उन्हें 2025 में सिर्फ 10 लाख रुपये वापस मिले थे, जबकि 40 लाख रुपये अभी भी बकाया हैं।

पोन्नेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने 28 अगस्त, 2026 को इस मामले में शिकायत दर्ज की।

राजकिरण तर्क दे रहे हैं कि चार साल बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराना, उनके हिसाब से एक दीवानी मामले को जबरन आपराधिक रूप देने जैसा है।

उनका जोर है कि यह विवाद दीवानी प्रकृति का है और वे हाई कोर्ट से चाहते हैं कि जब तक उनके पक्ष पर सुनवाई पूरी न हो, तब तक उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा मिले।