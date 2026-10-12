'जेलर 2' की एडवांस बुकिंग में आई भारी उछाल, रिलीज से पहले फिल्म ने कमा डाले इतने करोड़

भारत में भी फिल्म की एडवांस बुकिंग जबरदस्त चल रही है। ओपनिंग डे के लिए अब तक 10.79 करोड़ रुपये से ज्यादा के टिकट बिक चुके हैं।

इसमें तमिलनाडु सबसे आगे है, जहां 6.34 करोड़ रुपये की बुकिंग हुई है। केरलम और कर्नाटक में भी फिल्म को देखने की जबरदस्त मांग है।

रात के शो तो खासकर काफी पसंद किए जा रहे हैं। कई जगह तो ये शो पहले ही हाउसफुल हो चुके हैं या फिर पूरे भरने वाले हैं, खासकर चेन्नई में जहां बुकिंग 3.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रजनीकांत के साथ मोहनलाल और शिवराजकुमार भी अहम किरदारों में हैं।

'जेलर 2' 15 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है।