बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत का 'तूफान','जेलर 2' की आंधी में उड़े कई बड़े रिकॉर्ड

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने रिलीज के सिर्फ 7 दिनों के अंदर ही दुनियाभर में 600 करोड़ रुपये का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है। इसने 'बॉर्डर 2' और 'हनुमान अंश' जैसी दूसरी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। फिल्म की इस बंपर कामयाबी से साफ है कि रजनीकांत का स्टारडम आज भी पहले जितना ही दमदार है। उनकी फिल्में आज भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाने का दम रखती हैं।