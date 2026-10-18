रजनीकांत की 'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, 3 दिन में पार किया 300 करोड़ का आंकड़ा
रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' 15 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 3 दिनों में दुनियाभर में 317.15 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। सैकनिल्क के मुताबिक, भारत में फिल्म की कमाई 144.60 करोड़ रुपये और विदेशों में कमाई 147.50 करोड़ रुपये रही है। नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मोहनलाल, शिवराजकुमार और विजय सेतुपति समेत कई कलाकार नजर आए हैं।
'जेलर 2' ने भारत में तीसरे दिन कमाए इतने रुपये
सिर्फ तीसरे दिन 'जेलर 2' ने भारत में 47.8 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। तीसरे दिन की कमाई में, तमिल वर्जन 7,802 शो के साथ सबसे आगे रहा और उसने 34.6 करोड़ रुपये कमाए। तेलुगू वर्जन ने 21,000 शो से 8.5 करोड़ रुपये जुटाए, जबकि हिंदी वर्जन को 4,554 शो से 4.25 करोड़ रुपये मिले। कन्नड़ वर्जन ने भी 148 शो से 45 लाख रुपये का योगदान दिया। अलग-अलग भाषाओं में मिली ये बड़ी सफलता दिखाती है कि रजनीकांत पूरे भारत और दुनियाभर में कितने लोकप्रिय हैं।