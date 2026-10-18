रजनीकांत की 'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, 3 दिन में पार किया 300 करोड़ का आंकड़ा

सिर्फ तीसरे दिन 'जेलर 2' ने भारत में 47.8 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। तीसरे दिन की कमाई में, तमिल वर्जन 7,802 शो के साथ सबसे आगे रहा और उसने 34.6 करोड़ रुपये कमाए। तेलुगू वर्जन ने 21,000 शो से 8.5 करोड़ रुपये जुटाए, जबकि हिंदी वर्जन को 4,554 शो से 4.25 करोड़ रुपये मिले। कन्नड़ वर्जन ने भी 148 शो से 45 लाख रुपये का योगदान दिया। अलग-अलग भाषाओं में मिली ये बड़ी सफलता दिखाती है कि रजनीकांत पूरे भारत और दुनियाभर में कितने लोकप्रिय हैं।