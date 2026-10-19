'जेलर 2' में रजनीकांत के टाइगर से भिड़े सूर्या, विद्या बालन और मिथुन चक्रवर्ती समेत ये खूंखार विलेन

रजनीकांत एक बार फिर 'जेलर 2' में टाइगर मुथुवेल पांडियन के किरदार में लौट आए हैं। इस बार खतरा और भी बढ़ गया है क्योंकि नए विलेन मैदान में आ गए हैं।

एसजे सूर्या और विद्या बालन भाई-बहन बोधि और कंथा कल्पक की भूमिका निभा रहे हैं। ये दोनों मूर्ति तस्करी का एक बड़ा गिरोह चलाते हैं।

वर्मन के पतन के बाद, उनका यह आपराधिक नेटवर्क अब चर्चा में आ गया है, जिससे टाइगर के लिए एक नई और जबरदस्त लड़ाई तैयार हो गई है।