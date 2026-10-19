'जेलर 2' में रजनीकांत के टाइगर से भिड़े सूर्या, विद्या बालन और मिथुन चक्रवर्ती समेत ये खूंखार विलेन
मनोरंजन
रजनीकांत एक बार फिर 'जेलर 2' में टाइगर मुथुवेल पांडियन के किरदार में लौट आए हैं। इस बार खतरा और भी बढ़ गया है क्योंकि नए विलेन मैदान में आ गए हैं।
एसजे सूर्या और विद्या बालन भाई-बहन बोधि और कंथा कल्पक की भूमिका निभा रहे हैं। ये दोनों मूर्ति तस्करी का एक बड़ा गिरोह चलाते हैं।
वर्मन के पतन के बाद, उनका यह आपराधिक नेटवर्क अब चर्चा में आ गया है, जिससे टाइगर के लिए एक नई और जबरदस्त लड़ाई तैयार हो गई है।
ये सितारे हुए विलेन की टीम में शामिल
कल्पक परिवार अकेला नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती, जतिन सरना और हकीम शाहजहां भी विलेन की टीम में शामिल हो गए हैं, जिससे टाइगर के लिए मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं।
बदले की कई साजिशें पक रही हैं। इस बार टाइगर को दुश्मनों के एक बड़े और पहले से कहीं ज्यादा उलझे हुए जाल का सामना करना पड़ेगा।