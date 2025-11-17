रजनीकांत की 'थलाइवर 173' को मिला नया निर्देशक (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rajinikanth)

रजनीकांत की 'थलाइवर 173' को मिला नया निर्देशक? जानिए किसने उठाई जिम्मेदारी

लेखन ज्योति सिंह 02:56 pm Nov 17, 202502:56 pm

क्या है खबर?

दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत की आगामी फिल्म 'थलाइवर 173' काफी समय से चर्चा में है। कमल हासन फिल्म के निर्माता हैं। कई साल बाद दोनों सितारे इस प्रोजेक्ट के जरिए साथ आ रहे हैं। पिछले दिनों निर्देशक सुंदर सी ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि वह फिल्म का निर्देशन नहीं करेंगे। सुंदर के अचानक पीछे हटने से प्रशंसक काफी दुखी थे। अब चर्चा है कि 'थलाइवर 173' को नया निर्देशक मिल गया है। आइए जानते हैं।