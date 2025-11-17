रजनीकांत की 'थलाइवर 173' को मिला नया निर्देशक? जानिए किसने उठाई जिम्मेदारी
क्या है खबर?
दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत की आगामी फिल्म 'थलाइवर 173' काफी समय से चर्चा में है। कमल हासन फिल्म के निर्माता हैं। कई साल बाद दोनों सितारे इस प्रोजेक्ट के जरिए साथ आ रहे हैं। पिछले दिनों निर्देशक सुंदर सी ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि वह फिल्म का निर्देशन नहीं करेंगे। सुंदर के अचानक पीछे हटने से प्रशंसक काफी दुखी थे। अब चर्चा है कि 'थलाइवर 173' को नया निर्देशक मिल गया है। आइए जानते हैं।
थलाइवर 173
धनुष कर सकते हैं 'थलाइवर 173' का निर्देशन
इंडिया टुडे ने सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि रजनीकांत की 'थलाइवर 173' को उनके पूर्व दामाद धनुष निर्देशित कर सकते हैं। अभी तक पुष्टि नहीं है, लेकिन इस खबर ने लोगों को उत्साहित जरूर कर दिया है। अगर सब कुछ तय रहा तो रजनीकांत और धनुष का एक साथ काम करना बड़ी बात होगी। जाहिर है कि धनुष ने रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या से शादी की थी, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया था।
प्रतिक्रिया
सुंदर के बाहर होने पर कमल ने दी थी प्रतिक्रिया
बता दें कि 'थलाइवर 173' से निर्देशक सुंदर के पीछे हटने पर अभिनेता कमल ने कहा था, "सुंदर ने फिल्म से हटने का कारण स्पष्ट कर दिया है। मेरे पास इसमें जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। जब तक मेरे स्टार स्क्रिप्ट से संतुष्ट नहीं हो जाते, हम इसकी तलाश करते रहेंगे।" काम की बात करें तो रजनीकांत को आखिरी बार फिल्म 'कुली' में देखा गया था। वहीं धनुष फिल्म 'तेरे इश्क में' को लेकर चर्चा बटोर रहे हैं।