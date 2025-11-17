'धुरंधर' से अक्षय खन्ना का खूंखार अवतार सामने आया, जानिए कब आएगा ट्रेलर
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर' का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। इस बीच निर्माताओं ने फिल्म से अक्षय खन्ना का अवतार जारी कर दिया है। पोस्टर में अभिनेता खूंखार अवतार में नजर आए हैं। उनके चेहरे पर पड़ी खून की छींटे लोगों में डर पैदा करने के लिए काफी हैं। निर्माताओं ने अक्षय का पोस्टर जारी करने के अलावा, 'धुरंधर' के ट्रेलर रिलीज तारीख से भी पर्दा उठाया है। आइए जानते हैं कब रिलीज होगा ट्रेलर।
'धुरंधर' के ट्रेलर रिलीज में एक दिन बाकी
निर्माताओं ने अक्षय का पोस्टर जारी करते हुए लिखा, 'द एपेक्स प्रिडेटर।' साथ में बताया है कि 'धुरंधर' का ट्रेलर 18 नवंबर को दोपहर 12:12 पर रिलीज कर दिया जाएगा। इस पोस्ट को देखने के बाद लोगों का उत्साह बढ़ गया है। 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। जिसमें संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल भी अहम किरदार में नजर आएंगे। निर्माताओं ने तीनों अभिनेताओं का पोस्टर पहले ही जारी कर दिया था।
The Apex Predator.#DhurandharTrailer Out Tomorrow at 12:12 PM.— Ranveer Singh (@RanveerOfficial) November 17, 2025
In Cinemas 5th December. #AkshayeKhanna @duttsanjay @ActorMadhavan @rampalarjun #SaraArjun @bolbedibol @AdityaDharFilms #JyotiDeshpande @LokeshDharB62 @jiostudios @B62Studios @saregamaglobal pic.twitter.com/OCYa4u3K1p