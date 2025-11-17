'धुरंधर' से अक्षय खन्ना का खूंखार अवतार सामने आया, जानिए कब आएगा ट्रेलर

'धुरंधर' से अक्षय खन्ना का खूंखार अवतार जारी

लेखन ज्योति सिंह 01:55 pm Nov 17, 202501:55 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर' का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। इस बीच निर्माताओं ने फिल्म से अक्षय खन्ना का अवतार जारी कर दिया है। पोस्टर में अभिनेता खूंखार अवतार में नजर आए हैं। उनके चेहरे पर पड़ी खून की छींटे लोगों में डर पैदा करने के लिए काफी हैं। निर्माताओं ने अक्षय का पोस्टर जारी करने के अलावा, 'धुरंधर' के ट्रेलर रिलीज तारीख से भी पर्दा उठाया है। आइए जानते हैं कब रिलीज होगा ट्रेलर।