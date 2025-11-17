LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'धुरंधर' से अक्षय खन्ना का खूंखार अवतार सामने आया, जानिए कब आएगा ट्रेलर
'धुरंधर' से अक्षय खन्ना का खूंखार अवतार सामने आया, जानिए कब आएगा ट्रेलर
'धुरंधर' से अक्षय खन्ना का खूंखार अवतार जारी

'धुरंधर' से अक्षय खन्ना का खूंखार अवतार सामने आया, जानिए कब आएगा ट्रेलर

लेखन ज्योति सिंह
Nov 17, 2025
01:55 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर' का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। इस बीच निर्माताओं ने फिल्म से अक्षय खन्ना का अवतार जारी कर दिया है। पोस्टर में अभिनेता खूंखार अवतार में नजर आए हैं। उनके चेहरे पर पड़ी खून की छींटे लोगों में डर पैदा करने के लिए काफी हैं। निर्माताओं ने अक्षय का पोस्टर जारी करने के अलावा, 'धुरंधर' के ट्रेलर रिलीज तारीख से भी पर्दा उठाया है। आइए जानते हैं कब रिलीज होगा ट्रेलर।

ट्रेलर

'धुरंधर' के ट्रेलर रिलीज में एक दिन बाकी

निर्माताओं ने अक्षय का पोस्टर जारी करते हुए लिखा, 'द एपेक्स प्रिडेटर।' साथ में बताया है कि 'धुरंधर' का ट्रेलर 18 नवंबर को दोपहर 12:12 पर रिलीज कर दिया जाएगा। इस पोस्ट को देखने के बाद लोगों का उत्साह बढ़ गया है। 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। जिसमें संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल भी अहम किरदार में नजर आएंगे। निर्माताओं ने तीनों अभिनेताओं का पोस्टर पहले ही जारी कर दिया था।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्टर 