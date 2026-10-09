रजनीकांत की 'जेलर 2' ने केरलम में बड़ी ओपनिंग का मंच किया तैयार, जानिए कब से शुरू होगी एडवांस बुकिंग?

फिल्म के टिकटों की बुकिंग 11 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटरों ने पूरे केरलम में 4,000 से भी ज्यादा शोज दिखाने की बड़ी योजना बनाई है।

नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सुपरस्टार रजनीकांत टाइगर मुथुवेल पांडियन के किरदार में एक स्मग्लिंग सिंडिकेट से लोहा लेते दिखेंगे।

फिल्म में रम्या कृष्णन और एस जे सूर्या जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसे UA 16+ की रेटिंग मिली है और इसकी कुल अवधि लगभग 3 घंटे से थोड़ी कम है।