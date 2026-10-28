75 की उम्र में भी बॉक्स ऑफिस पर राज करते हैं रजनीकांत, बड़े-बड़े सितारे रह गए पीछे
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75 साल की उम्र में भी रजनीकांत ने दिखा दिया है कि उम्र उनके लिए बस एक संख्या है। उनकी नई फिल्म 'जेलर 2' ने दुनिया भर में 744 करोड़ रुपये का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी हिट बन गई है।
इसी के साथ, यह उनकी 12वीं ऐसी फिल्म भी बन गई है जिसने 100 करोड़ रुपये की कमाई की है। यह साबित करता है कि वह आज भी एक ऐसे लेजेंड हैं, जो दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने का पूरा दम रखते हैं।
'जेलर' और 'जेलर 2' से रजनीकांत की फिल्में पीढ़ियों को जोड़ीं
2000 में आई 'शिवाजी' से लेकर 'एन्थीरन' और 'कबाली' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक, रजनीकांत की फिल्मों ने तमिल सिनेमा को दुनियाभर में पहचान दिलाई है।
'जेलर' और अब 'जेलर 2' भी इसी कामयाबी के सिलसिले को आगे बढ़ा रही हैं। ये फिल्में अलग-अलग पीढ़ियों के फैंस को आपस में जोड़ रही हैं और साथ ही कमाई के नए रिकॉर्ड भी बना रही हैं।