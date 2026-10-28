75 की उम्र में भी बॉक्स ऑफिस पर राज करते हैं रजनीकांत, बड़े-बड़े सितारे रह गए पीछे

75 साल की उम्र में भी रजनीकांत ने दिखा दिया है कि उम्र उनके लिए बस एक संख्या है। उनकी नई फिल्म 'जेलर 2' ने दुनिया भर में 744 करोड़ रुपये का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी हिट बन गई है।

इसी के साथ, यह उनकी 12वीं ऐसी फिल्म भी बन गई है जिसने 100 करोड़ रुपये की कमाई की है। यह साबित करता है कि वह आज भी एक ऐसे लेजेंड हैं, जो दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने का पूरा दम रखते हैं।