धनुष सहित पूरा परिवार हुआ रजनीकांत की 'जेलर 2' के प्रीमियर में शामिल, फिल्म देखने उमड़ी भारी भीड़

रजनीकांत की हालिया फिल्म 'जेलर 2' का पहला शो चेन्नई के रोहिणी सिल्वर स्क्रीन्स में जोरदार रहा। इस खास मौके पर उनका परिवार भी उनके साथ था। उनकी पत्नी लता, बेटी ऐश्वर्या और पूर्व दामाद धनुष भी उनका हौसला बढ़ाने के लिए वहां पहुंचे।

यह पूरा इवेंट सिर्फ फिल्म की स्क्रीनिंग जैसा नहीं, बल्कि एक त्योहार जैसा लग रहा था। उनके फैंस और पोते भी इस जश्न में शामिल हुए।