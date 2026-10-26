रजनीकांत की 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े सारे रिकॉर्ड, 11 दिनों में कमा डाले इतने करोड़
रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने एक शानदार नया रिकॉर्ड बनाया है। यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई है।
नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने सिर्फ 11 दिनों में दुनिया भर में 710 करोड़ रुपये की बंपर कमाई की है और पिछली चैंपियन फिल्म 2.0 को आसानी से पीछे छोड़ दिया है।
'जेलर 2' पहुंची 800 करोड़ के करीब
इस फिल्म की रफ्तार थमने का नाम ले रही है। 'जेलर 2' ने रविवार को 44 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है और अब यह दुनिया भर में 800 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गई है।
रजनीकांत ने 'टाइगर' मुथुवेल पांडियन का दमदार किरदार निभाया है। उनके साथ रम्या कृष्णन, योगी बाबू और एस जे सूर्या भी अहम भूमिकाओं में हैं।
वहीं, ऋतिक रोशन और जैकी श्रॉफ ने फिल्म में कैमियो भूमिकाएं निभाई हैं।
अनिरुद्ध रविचंदर के संगीत ने भी फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं, यही वजह है कि हर तरफ बस इसी की चर्चा हो रही है।