रजनीकांत की 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े सारे रिकॉर्ड, 11 दिनों में कमा डाले इतने करोड़

इस फिल्म की रफ्तार थमने का नाम ले रही है। 'जेलर 2' ने रविवार को 44 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है और अब यह दुनिया भर में 800 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गई है।

रजनीकांत ने 'टाइगर' मुथुवेल पांडियन का दमदार किरदार निभाया है। उनके साथ रम्या कृष्णन, योगी बाबू और एस जे सूर्या भी अहम भूमिकाओं में हैं।

वहीं, ऋतिक रोशन और जैकी श्रॉफ ने फिल्म में कैमियो भूमिकाएं निभाई हैं।

अनिरुद्ध रविचंदर के संगीत ने भी फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं, यही वजह है कि हर तरफ बस इसी की चर्चा हो रही है।