'जेलर 2' की शूटिंग खत्म, अब कमल हासन संग स्क्रीन साझा करेंगे रजनीकांत
रजनीकांत ने अपनी फिल्म 'जेलर 2' की शूटिंग खत्म कर ली है और अब वह अपनी अगली फिल्म 'धर्मन' पर काम कर रहे हैं।
इस बार इस फिल्म को कमल हासन निर्मित कर रहे हैं। दोनों सितारे रेड जायंट में एक साथ काम कर रहे हैं, यानी वे स्क्रीन साझा करेंगे।
रजनीकांत ने अपनी बात को संक्षेप में बताते हुए कहा, ''जेलर 2' की शूटिंग खत्म हो गई है। 'धर्मन' की शूटिंग चल रही है। कमल इस फिल्म को निर्मित कर रहे हैं। हम रेड जायंट में एक साथ काम कर रहे हैं। बस यही है।'
नेल्सन की 'जेलर 2' का गाना 'अला बोलेलो' हुआ रिलीज
नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी फिल्म 'जेलर 2' में रजनीकांत एक बार फिर मुथुवेल पांडियन के किरदार में एक्शन करते दिखाई देंगे।
फिल्म का पहला गाना 'अला बोलेलो' हाल ही में रिलीज हुआ है। यह एक जोरदार गाना है जिसे अनिरुद्ध रविचंदर ने तमिल और मलयालम धुनों को मिलाकर तैयार किया है।
इसमें शामना कासिम भी नजर आ रही हैं। यह फिल्म 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। उम्मीद है कि जल्द ही इसके प्रोमो भी देखने को मिलेंगे।