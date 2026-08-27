'जेलर 2' की शूटिंग खत्म, अब कमल हासन संग स्क्रीन साझा करेंगे रजनीकांत

रजनीकांत ने अपनी फिल्म 'जेलर 2' की शूटिंग खत्म कर ली है और अब वह अपनी अगली फिल्म 'धर्मन' पर काम कर रहे हैं।

इस बार इस फिल्म को कमल हासन निर्मित कर रहे हैं। दोनों सितारे रेड जायंट में एक साथ काम कर रहे हैं, यानी वे स्क्रीन साझा करेंगे।

रजनीकांत ने अपनी बात को संक्षेप में बताते हुए कहा, ''जेलर 2' की शूटिंग खत्म हो गई है। 'धर्मन' की शूटिंग चल रही है। कमल इस फिल्म को निर्मित कर रहे हैं। हम रेड जायंट में एक साथ काम कर रहे हैं। बस यही है।'