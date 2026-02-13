'थलाइवर 174' के लिए रजनीकांत की कथित फीस का खुलासा

'थलाइवर 174' के लिए रजनीकांत को करोड़ों में मिली फीस? चौंका देगी ये जानकारी

क्या है खबर?

रजनीकांत और कमल हासन दोबारा साथ काम कर रहे हैं, इस खबर ने पहले ही प्रशंसकों को उत्साहित कर रखा है। इससे पहले दोनों, 'निनैथले इनिक्कुम' और 'अपूर्व रागंगल' जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। दोनों की नई फिल्म का अस्थायी नाम 'थलाइवर 174' है जिसके निर्देशन की कमान नेल्सन दिलीपकुमार ने संभाली है। ताजा जानकारी में पता चला है कि इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के लिए रजनीकांत को भारी-भरकम फीस मिलने वाली है, जिसे सुनकर लोगों का चौंकना लाजिमी होगा।