'जेलर 2' ऑनलाइन हो गई लीक

'जन नायकन' के बाद , रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' हो गई पायरेसी का शिकार

लेखन ज्योति सिंह 11:48 am Apr 17, 202611:48 am

क्या है खबर?

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' हाल ही में पायरेसी का शिकार होना पड़ा था। इस घटना के कारण कई फिल्म सितारों और फैंस के बीच आक्रोश फैल गया। लोगों द्वारा कार्रवाई की मांग की गई। अब सुपरस्टार रजनीकांत की आगामी फिल्म 'जेलर 2' को लेकर ऐसा ही मामला देखने को मिला है। फिल्म के फुटेज ऑनलाइन लीक हो गए हैं। निर्माताओं ने एक बयान जारी करते हुए लोगों से वायरल क्लिप को प्रसारित न करने का आग्रह किया है।