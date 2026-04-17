'जन नायकन' के बाद , रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' हो गई पायरेसी का शिकार
क्या है खबर?
थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' हाल ही में पायरेसी का शिकार होना पड़ा था। इस घटना के कारण कई फिल्म सितारों और फैंस के बीच आक्रोश फैल गया। लोगों द्वारा कार्रवाई की मांग की गई। अब सुपरस्टार रजनीकांत की आगामी फिल्म 'जेलर 2' को लेकर ऐसा ही मामला देखने को मिला है। फिल्म के फुटेज ऑनलाइन लीक हो गए हैं। निर्माताओं ने एक बयान जारी करते हुए लोगों से वायरल क्लिप को प्रसारित न करने का आग्रह किया है।
प्रतिक्रिया
निर्माताओं ने लीक हुए फुटेज पर प्रतिक्रिया दी
डेक्कन हेराल्ड के अनुसार, प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स ने अपने बयान में कहा, "हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि 'जेलर 2' के सेट से एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है। हमारी एंटी-पायरेसी टीम सक्रिय रूप से नजर रख रही है और इस तरह की सामग्री को हटाने के लिए जरूरी कार्रवाई करेगी, जिसमें इन क्लिप को साझा करने या बढ़ावा देने वाले खातों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करना भी शामिल है।"
आग्रह
वीडियो क्लिप प्रसारित न करने का आग्रह किया
कंपनी ने मीडिया और फैन क्लब से आग्रह किया है कि वह वीडियो क्लिप को साझा करने से बचें। साथ ही कानूनी चेतावनी भी जारी की है। बता दें, रजनीकांत अभिनीत फिल्म 'जेलर 2' का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार कर रहे हैं। यह फिल्म अपने पहले भाग 'जेलर' (2023) की तरह ही एक्शन और मनोरंजन से भरपूर होने का वादा करती है जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दुनियाभर में 650 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।