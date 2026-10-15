रजनीकांत की 'जेलर 2' रिलीज पर जश्न, फैंस ने पोस्टर को दूध बहाकर नहलाया; दुबई तक गूंजा 'थलाइवा' का नाम

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' सिनेमाघरों में लगी और फैंस ने इस मौके को किसी त्योहार की तरह मनाया।

पूरे भारत में, यहां तक कि दुबई में भी, लोग उनके पोस्टरों पर मालाएं चढ़ाते और दूध से अभिषेक करते दिखे।

यह रजनीकांत के फैंस की दीवानगी का एक खास अंदाज है। सिनेमाघरों के बाहर आतिशबाजी हो रही थी और ढोल-नगाड़े भी जमकर बज रहे थे।

दुबई के कुछ सिनेमाघरों में तो रात 3 बजे से ही फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। वे रजनीकांत के नाम के जयकारे लगा रहे थे और ढोल की थाप पर खूब नाच रहे थे।

यह साफ दिखाता है कि इस सुपरस्टार की लोकप्रियता आज भी पहले जितनी ही मजबूत है।